Каким одним словом можно заменить описание - заморгал глазами,потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену рассказ Паустовского заячьи лапы помогите пожалуйста

Литература

Каким одним словом можно заменить описание - заморгал глазами,потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену рассказ Паустовского заячьи лапы помогите пожалуйста

Автор: Гость