Каким одним словом можно заменить описание - заморгал глазами,потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену рассказ Паустовского заячьи лапы помогите пожалуйста
Литература
Каким одним словом можно заменить описание - заморгал глазами,потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену рассказ Паустовского заячьи лапы помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним словом можно заменить - Испугался
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шар с центром в точке О касается плоскости. Точка А лежит в этой плоскости. Найдите расстояние от точки А до точки касания, если её расстояние от ц...
Математика
Из Москвы и Твери В Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали одновременно две мишины,из Москвы-легковая,а из Твери -грузовая.Скорость г...
Химия
Составьте уравнения реакций, раскрывающие следующие превращения: ? -> S -> ? -> BaSO3 ? -> Ba -> ? -> BaSO3
Английский язык
1. which of the arts from the list above can you call visual arts 2. what role do arts play in people lives 3. when did art begin ? what periods in...