Шар с центром в точке О касается плоскости. Точка А лежит в этой плоскости. Найдите расстояние от точки А до точки касания, если её расстояние от центра шара равно 25 см, а радиус шара равен 15 см.
Математика
Шар с центром в точке О касается плоскости. Точка А лежит в этой плоскости. Найдите расстояние от точки А до точки касания, если её расстояние от центра шара равно 25 см, а радиус шара равен 15 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо решать через теорему пифагора: Точка касания - B (это я у себя так помечал) ПО т. Пифагора имеем: AB=корень квадратый из OA^2-OB^2=20
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