Шар с центром в точке О касается плоскости. Точка А лежит в этой плоскости. Найдите расстояние от точки А до точки касания, если её расстояние от центра шара равно 25 см, а радиус шара равен 15 см.

Математика
Шар с центром в точке О касается плоскости. Точка А лежит в этой плоскости. Найдите расстояние от точки А до точки касания, если её расстояние от центра шара равно 25 см, а радиус шара равен 15 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо решать через теорему пифагора: Точка касания - B (это я у себя так помечал) ПО т. Пифагора имеем: AB=корень квадратый из OA^2-OB^2=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из Москвы и Твери В Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе  выехали  одновременно  две мишины,из Москвы-легковая,а из Твери -грузовая.Скорость г...
Ответить
Химия
Составьте уравнения реакций, раскрывающие следующие превращения: ? -> S -> ? -> BaSO3 ? -> Ba -> ? -> BaSO3
Ответить
Английский язык
1. which of the arts from the list above can you call visual arts 2. what role do arts play in people lives 3. when did art begin ? what periods in...
Ответить
География
Помогите нужно написать сочинение на тему: моё хобби петь(выступать на сцене)
Ответить
Химия
какая масса брома в граммах может вступить в реакцию соединения с 11,2 г. ацетилена(измеренного при н.у.)
Ответить