Составьте уравнения реакций, раскрывающие следующие превращения:? - больше S - больше ? - больше BaSO3? - больше Ba - больше ? - больше BaSO3

Химия
Составьте уравнения реакций, раскрывающие следующие превращения:? - больше S - больше ? - больше BaSO3? - больше Ba - больше ? - больше BaSO3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S-->S-->SO2-->BaSO3 1)2H2S+H2SO3=3S+3H2O 2) S+O2=SO2 3)SO2+BaO=BaSO3 BaCl2-->Ba-->BaO-->BaSO3 1)BaCl2=Ba+Cl2 (электролиз расплава) 2)2Ba+O2=2BaO  3)BaO+SO2=BaSO3 
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