Составьте уравнения реакций, раскрывающие следующие превращения:? - больше S - больше ? - больше BaSO3? - больше Ba - больше ? - больше BaSO3

Химия

Составьте уравнения реакций, раскрывающие следующие превращения:? - больше S - больше ? - больше BaSO3? - больше Ba - больше ? - больше BaSO3

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