какая масса брома в граммах может вступить в реакцию соединения с 11,2 г. ацетилена(измеренного при н.у.)

Химия
какая масса брома в граммах может вступить в реакцию соединения с 11,2 г. ацетилена(измеренного при н.у.)
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