какая масса брома в граммах может вступить в реакцию соединения с 11,2 г. ацетилена(измеренного при н.у.)

Химия

какая масса брома в граммах может вступить в реакцию соединения с 11,2 г. ацетилена(измеренного при н.у.)

Автор: Гость