вещество которым дедал скрепил крылья для полёта (история)
История
вещество которым дедал скрепил крылья для полёта (история)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не мог смириться Дедал с ролью пленника. «Если я не могу спастись от власти Миноса ни сухим путем, ни морским, то ведь открыто для меня небо!» — воскликнул мастер, найдя способ покинуть остров. Соорудил Дедал из птичьих перьев, скрепив их льняными нитками и воском, крылья для себя и своего сына — Икара. Привязали они эти крылья себе за спину, просунули руки в петли, закрепленные на крыльях, взмахнули ими и плавно, словно птицы, поднялись в небо. скрепил воском так как он быстро затвердевает и быстро тает на солнце поэтому дедал говорил чтоб не летал близко к солну
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