Начальная скорость тележки 5м/с.За 5-ую секунду тележка прошла путь равный 9,5м. За первые 10 секунд тележка пройдёт путь?
Физика
Начальная скорость тележки 5м/с.За 5-ую секунду тележка прошла путь равный 9,5м. За первые 10 секунд тележка пройдёт путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(5) - S(4) = 9,5; v0=5. S(t) = v0+at2 /2 S(5) - S(4) = (v0*5+25a/2) - (v0*4+16a/2) = 9,5 5v0 + 12,5a - 4v0 - 8a = 9,5 v0 +4,5a = 9,5; 4,5a = 9,5-5; a=1 S(10)= 5*10+10*10/2= 100
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