Как получить из ацителена -этаналь?
Химия
Как получить из ацителена -этаналь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибавить воду, в присутствии солей ртути: C2H2 + H2O - Hg2+> CH3COH
Гость:
С2Н2+Н2О--->H3CHO_____гидратация ацетилена,получение этаналя.Над стелочкой катализаторы Н2SO4,Hg2.
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