рассмотрите шкалу вольтметра (рис.65,а). Определите цену деления. Перечертите в тетрадь его шкалу и нарисуйте положение стрелки при напряжении 4,5 В; 7,5В; 10,5В

Физика

рассмотрите шкалу вольтметра (рис.65,а). Определите цену деления. Перечертите в тетрадь его шкалу и нарисуйте положение стрелки при напряжении 4,5 В; 7,5В; 10,5В

Автор: Гость