рассмотрите шкалу вольтметра (рис.65,а). Определите цену деления. Перечертите в тетрадь его шкалу и нарисуйте положение стрелки при напряжении 4,5 В; 7,5В; 10,5В
Физика
рассмотрите шкалу вольтметра (рис.65,а). Определите цену деления. Перечертите в тетрадь его шкалу и нарисуйте положение стрелки при напряжении 4,5 В; 7,5В; 10,5В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена деления вольтметра равна 1,5 В 1)Напряжение равно 1В 2)Напряжение равно 0,5 В 3)Напряжение равно 2,6 В
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