Скорость аэросаней в 6 раз больше скорости лыжника.За 3 часа аэросани прошли 180 км.Сколько километров пройдет лыжник за это же время?

Математика
Скорость аэросаней в 6 раз больше скорости лыжника.За 3 часа аэросани прошли 180 км.Сколько километров пройдет лыжник за это же время?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180:3=60км/ч-скорость аэросаней. 2)60:6=10км/ч-скорость лыжника. 3)10*3=30км-пройдёт лыжник за 3 часа.
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