Скорость аэросаней в 6 раз больше скорости лыжника.За 3 часа аэросани прошли 180 км.Сколько километров пройдет лыжник за это же время?

Математика

Скорость аэросаней в 6 раз больше скорости лыжника.За 3 часа аэросани прошли 180 км.Сколько километров пройдет лыжник за это же время?

Автор: Гость