Пожалуйста помогите написать сочинение на тему: Молодежь. Новые социальные роли: дополнительные обязанности или возросшие возможности?"

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Молодежь в нынешнее время является в большинство своем контролируемым, подчиненным эгрегором. Редкие исключения являются носителями девиантной модели поведения. Обязанностей для молодежи стало меньше - с ичезновением узаконенных, официальных, идеологических моральных норм, с исчезновением самой идеологии, с исчезновением национальной идеи, цементирующего базиса общества, с распространением либеральной идеи, правовое поле для молодежи стало куда более широким, а обязанности - значительно уменьшили свое число. Сокращение обязанностей с возросшим кол-вом прав - это отсутствие "золотой серединки", - вызывает у молодежи чувство вседозволенности, распущенность; также вызывает отклонение в общественной матрице воспитания и образования, что приводит к падению авторитета иерархического старшинства, а следовательно, молодежь становится более зависимой от инородного вмешательства, будь то субкультура, фан-клуб, или же какие-либо идеи. Это приводит к разобобщению, в большинстве своем, но в последнее время наблюдается процесс повторения цикла истории - закручивание новой спирали - молодежь становится похожей на молодежь середины-конца 19-века. Таким образом, молодежь имеет больше прав, чем обязанности.