какие размышления возникли у вас при чтение рассказа "Челкаш"?
Литература
какие размышления возникли у вас при чтение рассказа "Челкаш"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повесть написанная Максимом Горьким заставила меня задуматься над многим. Например если взять Челкаша и Гаврилу, казолось что образ Челкаша представлен нам. как бездушный. Но нет это совсем не так, в конце произведения мы видим, что он самый человечный из всех. Даже он алкаш у которого нет дома, никогда не привкедёт в жеотву человека иза денег. Поэтому нельзя судить людей по их материальному состоянию, совершеннно не имея представления что уних на душе.
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