из колоды карт вытаскивают две карты. какова вероятность извлечь при этом карты одинаковой масти?
Алгебра
из колоды карт вытаскивают две карты. какова вероятность извлечь при этом карты одинаковой масти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность извлечь карты одинаковой масти 8 к 35. Поскольку каждой масти по 9 карт. Первая карта может быть любой масти. Значит этой же масти осталось в колоде из 35 карт - 8.
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