Докажите что при любых значениях х трехчлен х^2+3x+200 принимает положительные значения.

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трехчлен x^2 +3x + 200 при любых значениях х принимает положительные значения, так как дискрименант отрицателен ( 9-800=-793), ветви параболы направлены вверх ( коэффициент при х квадрат больше нуля), парабола не будет пересекать ось Х, будет выше оси.