7 класс. Разложить на множители. x^2-y^2+3x-3y
Алгебра
7 класс. Разложить на множители. x^2-y^2+3x-3y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2-y^2+3x-3y=x^2-y^2 + (3x-3y)= x^2-y^2 + 3(x-y). Из формулы разности квадратов: x^2-y^2=(x-y)(x+y). Значит x^2-y^2 + 3(x-y)=(x-y)(x+y)+3(x-y)=(x-y)(x+y+3)
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