Просклоняйте пожалуйста существительные в единственном чиле берёза,вечер,оттепель

Гость: Гость:

БерёзаИ п- безёза Р п -беоёзу Д п -берёзе В п -берёзу Тп -беоёзой П п -о берёзе Ветер И п - ветер Р п -ветер Д п -Ветру В п -Ветер Т п -Ветром П п -О ветре Оттепель И п -оттепель Рп- оттепель Дп -оттепели В п -оттепель Т п оттепелью П п- об оттепели