Просклоняйте пожалуйста существительные в единственном чиле берёза,вечер,оттепель
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Просклоняйте пожалуйста существительные в единственном чиле берёза,вечер,оттепель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п-берёза, вечер, оттепель Р.п-берёзы, вечера, оттепели Д.п-берёзе, вечеру, оттепели В.п-берёзу, вечер, оттепель Т.п-берёзой, вечером, оттепелью П.п-о берёзе, о вечере, о оттепели
Гость:
БерёзаИ п- безёза Р п -беоёзу Д п -берёзе В п -берёзу Тп -беоёзой П п -о берёзе Ветер И п - ветер Р п -ветер Д п -Ветру В п -Ветер Т п -Ветром П п -О ветре Оттепель И п -оттепель Рп- оттепель Дп -оттепели В п -оттепель Т п оттепелью П п- об оттепели
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