Напишите все формулы по геометрии для мноугольниуов

Геометрия
Напишите все формулы по геометрии для мноугольниуов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Произвольный треугольник (длины сторон, лежащих против вершин A, B и C, равны a, b, c соответственно; a , b , g - величины углов A, B и C; p- полупериметр; R - радиус описанной окружности; r - радиус вписанной окружности; S - площадь; hA - высота, проведенная из вершины A): ,  ,  ,  ,  ;  a2=b2+c2-2 b c cosa - теорема косинусов;   - теорема синусов. 2. Прямоугольный треугольник (a, b - катеты; c - гипотенуза; ac, bc - проекции катетов на гипотенузу):  ,  ,  , ,  a2+b2=c2 - теорема Пифагора.  ;  ;  ;  . 3. Равносторонний треугольник:  , ,  . 4. Произвольный четырехугольник (d1 и d2 - диагонали; j - угол между ними; S - площадь):  . 5. Параллелограмм (a и b - смежные стороны; a - угол между ними; ha - высота, проведенная к стороне a): . 6. Ромб:  .
Гость:
сумма всех n-угольника равна (n-2)*180 все углы n-угольника равны a=n-2/n*180
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