Напишите все формулы по геометрии для мноугольниуов

1. Произвольный треугольник (длины сторон, лежащих против вершин A, B и C, равны a, b, c соответственно; a , b , g - величины углов A, B и C; p- полупериметр; R - радиус описанной окружности; r - радиус вписанной окружности; S - площадь; hA - высота, проведенная из вершины A): , , , , ; a2=b2+c2-2 b c cosa - теорема косинусов; - теорема синусов. 2. Прямоугольный треугольник (a, b - катеты; c - гипотенуза; ac, bc - проекции катетов на гипотенузу): , , , , a2+b2=c2 - теорема Пифагора. ; ; ; . 3. Равносторонний треугольник: , , . 4. Произвольный четырехугольник (d1 и d2 - диагонали; j - угол между ними; S - площадь): . 5. Параллелограмм (a и b - смежные стороны; a - угол между ними; ha - высота, проведенная к стороне a): . 6. Ромб: .