в клубе 25 спортсменов. сколькими способами из них можно составить команду из четырёх человек для участия в четырёхэтапной эстафете с учётом порядка пробега этапов?
Алгебра
в клубе 25 спортсменов. сколькими способами из них можно составить команду из четырёх человек для участия в четырёхэтапной эстафете с учётом порядка пробега этапов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(24! / 20!) или (24 х 23 х 22 х 21) и делим на 4!, если с без учета порядка, но тут вродк с учетом.
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