На экзамене 60 билетов,Андрей не выучил 3 из них .Найдите вероятность того,что ему попадется выученный билет

Алгебра
На экзамене 60 билетов,Андрей не выучил 3 из них .Найдите вероятность того,что ему попадется выученный билет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На экзамене 60 билетов,Андрей не выучил 3 из них .Найдите вероятность того,что ему попадется выученный билет Решение Определим количество благоприятных исходов: 60-3=57 Определим вероятность попадания выученного билета: 57/60=0,95 или вероятность попадания выученного билета равна 95%
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