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На экзамене 60 билетов,Андрей не выучил 3 из них .Найдите вероятность того,что ему попадется выученный билет Решение Определим количество благоприятных исходов: 60-3=57 Определим вероятность попадания выученного билета: 57/60=0,95 или вероятность попадания выученного билета равна 95%