подъехал подошёл вышел съехал выехаьл допиши к каждому слову пару_слово с противоположным значением

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подъехал подошёл вышел съехал выехаьл допиши к каждому слову пару_слово с противоположным значением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подъехал - отъехал подошел - отошел вышел - зашел съехал - въехал выехал - заехал
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