подъехал подошёл вышел съехал выехаьл допиши к каждому слову пару_слово с противоположным значением
Русский язык
подъехал подошёл вышел съехал выехаьл допиши к каждому слову пару_слово с противоположным значением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подъехал - отъехал подошел - отошел вышел - зашел съехал - въехал выехал - заехал
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