Разложите по разрядам:49008 и 67813742
Математика
Разложите по разрядам:49008 и 67813742
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49008=40000+9000+8 67813742=60000000+7000000+800000+10000+3000+700+40+2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Алгебра
В первом банке одну турецкую лиру можно купить за 20,5 рубля.Во втором банке 160 лир-за 3264 рубля.В третьем банке 60 лир стоят 1218 рублей.Какую н...
Физика
Протон влетает в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл перпендикулярно к линиям матнитной индукции. Определите радиус окружности, по которой он движет...
Английский язык
Помогите пожалуйста! Написать письмо другу с описанием своего визита на аттракцион(на английском,50-70 слов).