сочинение на тему весна пришла помогити плиз

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Как прекрасно,когда всё пробуждается!По утрам слышны звонкие голоса птиц,и от этих живых звуков хочется жить!Первые почки на деревьях свидетельствуют о том,что холода и стужи позади,а яркое,ласковое солнышко пытается согреть всё живое на земле.С приходом весны всё просыпается от зимнего сна.Первые подснежники радуют сердца людей!С весной приходят новые надежды,и вера на то,что все будет хорошо!