Пожалуйста, мне нужны краткие ответы на эти вопросы (2-6 предложений,в зависимости от вопроса) : 1) Каким образом искусство, политические и философские идеи Древнего Рима, Древней Греции и Древнего Египта повлияли на Западную...
Обществознание
Пожалуйста, мне нужны краткие ответы на эти вопросы (2-6 предложений,в зависимости от вопроса) : 1) Каким образом искусство, политические и философские идеи Древнего Рима, Древней Греции и Древнего Египта повлияли на Западную цивилизацию? Ты можешь привести примеры? 2)Какие древнегреческие легенды ты знаешь? Имена Прометей или Геркулес тебе о чем -нибудь говорят? 3) Что ты знаешь о Троянской войне и о троянском коне? 4) Что привело к гибели Римской империи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1]ПРимер очнеь иттересный связоный с Александром Макдонском когда он захватоал египет и малою азию он приказывал делат стату свой идругие в городах не только в греций но и на востоке . Он даже однажды провёл свадбу тысячи солдат с азитским женщинами по его мнению это укрепило бы государство. 2}как я помню промитей украл огонь и даль его людям а геркулес славится своими 12 подвигами 3]как писал гомер троя не силой была взята ,а хитростю вес конфлик появился из за Елены котрая влюбила в себя принца трой когда минелай узал что его жены украли то он с братом агамменоном собрали великую армию и великих героев как АХИЛЕС полу-бог.ПО легеде город троя возвели боги так как такой город не посилам простому человеку. 4}Рим одна из тех держав которые не смогли удержат всою власт . Рим просто слиском дольго был великой .7 грёбоных раз рим разграблял . просто вандалы готы вест готы гуны галлы все они погубили империю в последствий появилас заподная и восточная имерия.
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