Пожалуйста, мне нужны краткие ответы на эти вопросы (2-6 предложений,в зависимости от вопроса) :   1) Каким образом искусство, политические и философские идеи Древнего Рима, Древней Греции и Древнего Египта повлияли на Западную...

Гость: Гость:

1]ПРимер очнеь иттересный связоный с Александром Макдонском когда он захватоал египет и малою азию он приказывал делат стату свой идругие в городах не только в греций но и на востоке . Он даже однажды провёл свадбу тысячи солдат с азитским женщинами по его мнению это укрепило бы государство. 2}как я помню промитей украл огонь и даль его людям а геркулес славится своими 12 подвигами 3]как писал гомер троя не силой была взята ,а хитростю вес конфлик появился из за Елены котрая влюбила в себя принца трой когда минелай узал что его жены украли то он с братом агамменоном собрали великую армию и великих героев как АХИЛЕС полу-бог.ПО легеде город троя возвели боги так как такой город не посилам простому человеку. 4}Рим одна из тех держав которые не смогли удержат всою власт . Рим просто слиском дольго был великой .7 грёбоных раз рим разграблял . просто вандалы готы вест готы гуны галлы все они погубили империю в последствий появилас заподная и восточная имерия.