Выпишите формулы Виета для заданного уравнения и укажите его корни. 1. х^2-х-2=0 2. 2х^2+5х+2=0

Алгебра

Выпишите формулы Виета для заданного уравнения и укажите его корни. 1. х^2-х-2=0 2. 2х^2+5х+2=0

Автор: Гость