Выпишите формулы Виета для заданного уравнения и укажите его корни. 1. х^2-х-2=0 2. 2х^2+5х+2=0
Алгебра
Выпишите формулы Виета для заданного уравнения и укажите его корни. 1. х^2-х-2=0 2. 2х^2+5х+2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формулы Виета : x1+x2= -b/a x1*x2=c/a 1) х1= 2 х2= -1 2) х1= -0,5 х2= -2
Гость:
формулы X(1)+X(2)=1 X(1)*X(2)=-2 _____________________________________ корни X(1)=2 X(2)=-1
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