Подготовься описать какое-либо животное. Определи, что будет самым главным в описании. Надо доказать, что это красивое животное, ловкое, полезное или очень сильное, удивительное и т. п.
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Подготовься описать какое-либо животное. Определи, что будет самым главным в описании. Надо доказать, что это красивое животное, ловкое, полезное или очень сильное, удивительное и т. п.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хм....напиши например даже про собаку Собака-верный друг человека,у неё гладкая шерсть,добрая душа.Собака известна своей способностью к обучению,любовью к игре,социальным поведением.Они очень верны людям.Очень игривы.Они могут заменить человеку любого собеседника
Гость:
Львы — одни из немногих наземных хищников и единственные представители семейства кошачьих, у которых хорошо выражен половой диморфизм: львицы выделяются меньшими размерами и отсутствием гривы. Самки чаще выступают в роли охотника — по этой причине грива, которая может помешать при маскировке, у них не развита. Цвет гривы варьируется от белого до чёрного, а с возрастом всегда темнеет.Лев — рекордсмен по высоте в плечах среди всех кошачьих. По весу он находится на втором месте после тигра. У львов мощные ноги, сильные челюсти, а клыки имеют длину 8 см, поэтому эти хищники способны убивать достаточно крупных животных. Череп льва очень похож на тигриный, лобная область, как правило, более пониженная и плоская.
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