Из двух городов, длина пути между которыми 240 км, одновременно в одном направлении выехали автомобиль и автобус. Скорость автомобиля 80 км/ч, а скорость автобуса 56 км/ч. Сколько километров будет между ними через 2ч?
Математика
Из двух городов, длина пути между которыми 240 км, одновременно в одном направлении выехали автомобиль и автобус. Скорость автомобиля 80 км/ч, а скорость автобуса 56 км/ч. Сколько километров будет между ними через 2ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80*2=160 км/ч -автомобиль за 2 ч 2)56*2=112 км/ч - автобус за 2ч 3)160+112=272км- разом 4)272-240=32км между ними
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