Из двух городов, длина пути между которыми 240 км, одновременно в одном направлении выехали автомобиль и автобус. Скорость автомобиля 80 км/ч, а скорость автобуса 56 км/ч. Сколько километров будет между ними через 2ч?

Математика

Из двух городов, длина пути между которыми 240 км, одновременно в одном направлении выехали автомобиль и автобус. Скорость автомобиля 80 км/ч, а скорость автобуса 56 км/ч. Сколько километров будет между ними через 2ч?

Автор: Гость