С какой силой действует магнитное поле с индукцией 30 мТл на проводник, в котором сила тока 14 А, если длина активной части проводника 9 см? Поле и ток взаимно перпендикулярны. P.S. если напишите решение, то с формулами, пожалу...

Физика

С какой силой действует магнитное поле с индукцией 30 мТл на проводник, в котором сила тока 14 А, если длина активной части проводника 9 см? Поле и ток взаимно перпендикулярны. P.S. если напишите решение, то с формулами, пожалуйста:)

Автор: Гость