С какой силой действует магнитное поле с индукцией 30 мТл на проводник, в котором сила тока 14 А, если длина активной части проводника 9 см? Поле и ток взаимно перпендикулярны. P.S. если напишите решение, то с формулами, пожалу...
Физика
С какой силой действует магнитное поле с индукцией 30 мТл на проводник, в котором сила тока 14 А, если длина активной части проводника 9 см? Поле и ток взаимно перпендикулярны. P.S. если напишите решение, то с формулами, пожалуйста:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на проводник в магнитном поле действует сила ампера,равная Fa=B*I*l=30*10³*14*0,09=37,8*10³H
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