Запишите уравнения химических реакций получения нитрата аммония двумя способами...пожалуйста..ребят..на завтра нужно..помогите((
Химия
Запишите уравнения химических реакций получения нитрата аммония двумя способами...пожалуйста..ребят..на завтра нужно..помогите((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3+HNO3=NH4NO3 NH4OH+Fe(NO3)2=NH4NO3+Fe(OH)2 (осадок)
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