В двух вазах 14 апельсинов,лимонов на 9 меньше,чем апельсинов,а мандаринов-на 27 штук больше,чем апельсинов и лимонов вместе.Сколько мандаригов в вазе?

Гость: Гость:

апелсинов--------14 лимонов----------на 9 меньше значит 14-9=5 лимонов 14+5=19 (апелсины и лимоны в месте) мандаринов -----------на 27 больше тогда 19+27=46 мандаринов. Ответ: в вазе 46 мандаринов.