В двух вазах 14 апельсинов,лимонов на 9 меньше,чем апельсинов,а мандаринов-на 27 штук больше,чем апельсинов и лимонов вместе.Сколько мандаригов в вазе?
Математика
В двух вазах 14 апельсинов,лимонов на 9 меньше,чем апельсинов,а мандаринов-на 27 штук больше,чем апельсинов и лимонов вместе.Сколько мандаригов в вазе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14-9=5-лимонов. 2)(14+5)+27=46-мандаринов.
Гость:
апелсинов--------14 лимонов----------на 9 меньше значит 14-9=5 лимонов 14+5=19 (апелсины и лимоны в месте) мандаринов -----------на 27 больше тогда 19+27=46 мандаринов. Ответ: в вазе 46 мандаринов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите уравнения химических реакций получения нитрата аммония двумя способами...пожалуйста..ребят..на завтра нужно..помогите((
Алгебра
в клубе 25 спортсменов. сколькими способами из них можно составить команду из четырёх человек для участия в четырёхэтапной эстафете с учётом порядк...
Физика
С какой силой действует магнитное поле с индукцией 30 мТл на проводник, в котором сила тока 14 А, если длина активной части проводника 9 см? Поле и...
Русский язык
Подготовься описать какое-либо животное. Определи, что будет самым главным в описании. Надо доказать, что это красивое животное, ловкое, полезное и...