Отрезок АВ пересекается с отрезком ДС в точке О. причем АО равен ОВ и АД паралельно СВ. Доказать что треугольник АОД равен ВОС
Геометрия
Отрезок АВ пересекается с отрезком ДС в точке О. причем АО равен ОВ и АД паралельно СВ. Доказать что треугольник АОД равен ВОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Рассмотрим треугольники АОД и ВОС 2.AB \cap CD=O 3.DOA=BOC- по условию По 2 признаку равенства треугольников, треугольникDOA=треугольникуBOC
Гость:
рассмотрим треуг ADO и треуг BOC угол doa=углу boc (как вертикальный при dc и ab) ao=ob(по условию) угол dab=углу abc (как накрест лежащие при параллельных da и bc и секущей ab. из всего сказанного следует что треуг ado=треуг obc (по стороне и прилежащим двум углам) ч.т.д
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