Отрезок АВ пересекается с отрезком ДС в точке О. причем АО равен ОВ и АД паралельно СВ. Доказать что треугольник АОД равен ВОС

Гость: Гость:

рассмотрим треуг ADO и треуг BOC угол doa=углу boc (как вертикальный при dc и ab) ao=ob(по условию) угол dab=углу abc (как накрест лежащие при параллельных da и bc и секущей ab. из всего сказанного следует что треуг ado=треуг obc (по стороне и прилежащим двум углам) ч.т.д