1)Задумали число:2/5 его составляет 1/3 часть от числа 360. 2)Бегемот бежит со скоростью 12м/сек.За какое время он пробежит 12км? 3)Высота столетней пихты 30 метров.На сколько см. вырастала пихта за 1год? 4)Сторона квадрата 8 с...

Математика

1)Задумали число:2/5 его составляет 1/3 часть от числа 360. 2)Бегемот бежит со скоростью 12м/сек.За какое время он пробежит 12км? 3)Высота столетней пихты 30 метров.На сколько см. вырастала пихта за 1год? 4)Сторона квадрата 8 см.Сумма сторон прямоугольника,у которого длина равна 12 см, равна сумме всех сторон квадрата.Чему равна ширина прямоугольника? 5)В 100гр. черной смородины содержится 300мг. витамина С.Это в 10 раз больше, чем в 100 гр апельсинов.Сколько миллиграммов витамина С содержится в 3 кг апельсинов?

Автор: Гость