1)Задумали число:2/5 его составляет 1/3 часть от числа 360. 2)Бегемот бежит со скоростью 12м/сек.За какое время он пробежит 12км? 3)Высота столетней пихты 30 метров.На сколько см. вырастала пихта за 1год? 4)Сторона квадрата 8 с...
Математика
1)Задумали число:2/5 его составляет 1/3 часть от числа 360. 2)Бегемот бежит со скоростью 12м/сек.За какое время он пробежит 12км? 3)Высота столетней пихты 30 метров.На сколько см. вырастала пихта за 1год? 4)Сторона квадрата 8 см.Сумма сторон прямоугольника,у которого длина равна 12 см, равна сумме всех сторон квадрата.Чему равна ширина прямоугольника? 5)В 100гр. черной смородины содержится 300мг. витамина С.Это в 10 раз больше, чем в 100 гр апельсинов.Сколько миллиграммов витамина С содержится в 3 кг апельсинов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 360:3=120 - 1/3 от 360. 2. 120:2*5=300 12 км=12000 м 12000:12=1000 с=16 мин 40 с 30 м=3000 см 3000:100=30 см 1. 8*4=32 см - сумма сторон квадрата 2. (32-12*2):2=4 см 300:10=30 - в 100 г. апельсина 3000*30:100=900 г 3кг=3000 г
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