В 15ч. со станции вышел электро поезд со скоростью 80 км/ч , а через 1ч. с той же станции вслед за ним вышел второй со скоростью 75 км/ч .Какое расстояние будет между нами в 18ч. того же дня?(с пояснениями.)

Математика

В 15ч. со станции вышел электро поезд со скоростью 80 км/ч , а через 1ч. с той же станции вслед за ним вышел второй со скоростью 75 км/ч .Какое расстояние будет между нами в 18ч. того же дня?(с пояснениями.)

Автор: Гость