В 15ч. со станции вышел электро поезд со скоростью 80 км/ч , а через 1ч. с той же станции вслед за ним вышел второй со скоростью 75 км/ч .Какое расстояние будет между нами в 18ч. того же дня?(с пояснениями.)
Математика
В 15ч. со станции вышел электро поезд со скоростью 80 км/ч , а через 1ч. с той же станции вслед за ним вышел второй со скоростью 75 км/ч .Какое расстояние будет между нами в 18ч. того же дня?(с пояснениями.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)18-15=3(часа ехал первый поезд) 80*3=240км(проехал первый поезд) 3-1=2ч(ехал второй поезд) 75*2=150км(проехал второй поезд) 240-150=90км(расстояние между ними) Ответ:90км
Гость:
18-15=3 (ч) - время в пути первого электропоезда 18-16=2 (ч) - время в пути второго электропоезда 3*80=240 (км) - расстояние, которое проехал первый электропоезд 2*75=150 (км) - расстояние, которое проехал второй электропоезд 240-150=90 (км) Ответ: в 18ч. того же дня расстояние между электропоездами будет 90 км.
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