сочинение перед грозою та писля грозы

Гость: Гость:

Був жаркий липень.Сонце несамовито вижарювало спраглу землю.Рослини втратили яскравий колір,були в"ялі та зморені.Тварини шукали затінку,а люди піднімали голови в небо шукаючи хоч малесеньку хмаринку.Всі чекали довгожданного дощу. Враз на небо насунули темні грозові хмари.Налетів страшний вітер,дерева захиталися від його різких поривів,у повітрі закружляло листя.Навкруги зробилося темно,оскаженілий вітер шаленів.Небом прокотився гучний грім,сліпучо-вогняна стріла поронизала хмари і розпочалася гроза.На землю впали перші краплі життєдайного дощу.