приведите примеры общественных благ,которые могут быть обеспечены гражданам государством,но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм.
География
приведите примеры общественных благ,которые могут быть обеспечены гражданам государством,но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: оборона, бесплатное образование, общедоступное посещение парков, музеев...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Отрезок АВ пересекается с отрезком ДС в точке О. причем АО равен ОВ и АД паралельно СВ. Доказать что треугольник АОД равен ВОС
Математика
В 15ч. со станции вышел электро поезд со скоростью 80 км/ч , а через 1ч. с той же станции вслед за ним вышел второй со скоростью 75 км/ч .Какое ра...
Қазақ тiлi