приведите примеры общественных благ,которые могут быть обеспечены гражданам государством,но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм.

География
приведите примеры общественных благ,которые могут быть обеспечены гражданам государством,но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: оборона, бесплатное образование, общедоступное посещение парков, музеев...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
7 класс. Разложить на множители. x^2-y^2+3x-3y
Ответить
Геометрия
Отрезок АВ пересекается с отрезком ДС в точке О. причем АО равен ОВ и АД паралельно СВ. Доказать что треугольник АОД равен ВОС
Ответить
Математика
В 15ч. со станции вышел электро поезд со скоростью 80 км/ч , а через 1ч. с той же станции вслед за ним вышел второй  со скоростью 75 км/ч .Какое ра...
Ответить
Қазақ тiлi
сочинение перед грозою та писля грозы
Ответить
Математика
1)Задумали число:2/5 его составляет 1/3 часть от числа 360. 2)Бегемот бежит со скоростью 12м/сек.За какое время он пробежит 12км? 3)Высота столетне...
Ответить