Лена старше Кати в 3 раза,а Катя старше Лены на 8 лет.Сколько лет каждой

Математика
Лена старше Кати в 3 раза,а Катя старше Лены на 8 лет.Сколько лет каждой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3х-х=8 2х=8 х=8:2 х=4года-Кате. 2)4*3=12лет-Лене.
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