Лена старше Кати в 3 раза,а Катя старше Лены на 8 лет.Сколько лет каждой
Математика
Лена старше Кати в 3 раза,а Катя старше Лены на 8 лет.Сколько лет каждой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3х-х=8 2х=8 х=8:2 х=4года-Кате. 2)4*3=12лет-Лене.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
приведите примеры общественных благ,которые могут быть обеспечены гражданам государством,но не могут быть переданы на усмотрение частных фирм.
Геометрия
Отрезок АВ пересекается с отрезком ДС в точке О. причем АО равен ОВ и АД паралельно СВ. Доказать что треугольник АОД равен ВОС