Какие события эпохи Реформации произошли в:1525г.1529г.1540г. 1555г.
Обществознание
Какие события эпохи Реформации произошли в:1525г.1529г.1540г. 1555г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1525 год-битва при Павии.Испанцы под командованием Пескара,полководца Карла 5 разгромили армию французкого короля Франциска1. 1529год-Реформация в Германии и осада Вены Османской империи 1540год реформации в Англии 1555год-Конфессиональный раскол в Аугсбурге.Решены религиозные вопросы.Это в Германии))
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