как получить : из метана - ацителен, из ацителена-этаналь, из ацителена - этилен, из этилена - этаналь, из этаналя - уксусную кислоту.

Химия

как получить : из метана - ацителен, из ацителена-этаналь, из ацителена - этилен, из этилена - этаналь, из этаналя - уксусную кислоту.

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