как получить : из метана - ацителен, из ацителена-этаналь, из ацителена - этилен, из этилена - этаналь, из этаналя - уксусную кислоту.

Химия
как получить : из метана - ацителен, из ацителена-этаналь, из ацителена - этилен, из этилена - этаналь, из этаналя - уксусную кислоту.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2CH4 -t=1500C> C2H2 + 3H2 2) C2H2 + H2O -HgSO4> CH3COH 3) C2H2 +H2=C2H4 4) 2C2H4 + O2 -PdCl2> 2CH3COH 5) CH3COH + 2Cu(OH)2 -t> Cu2O + 2H2O +CH3COOH 
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