В книге 900 страниц. Ученик в течение недели читал одинаковое количество страниц каждый день. После этого в книге осталось 109 непрочитанных страниц. Сколько всего страниц прочита мальчик за субботу и воскресенье.? Помогите реш...

Математика

В книге 900 страниц. Ученик в течение недели читал одинаковое количество страниц каждый день. После этого в книге осталось 109 непрочитанных страниц. Сколько всего страниц прочита мальчик за субботу и воскресенье.? Помогите решить задачу!!

Автор: Гость