В книге 900 страниц. Ученик в течение недели читал одинаковое количество страниц каждый день. После этого в книге осталось 109 непрочитанных страниц. Сколько всего страниц прочита мальчик за субботу и воскресенье.? Помогите реш...
Математика
В книге 900 страниц. Ученик в течение недели читал одинаковое количество страниц каждый день. После этого в книге осталось 109 непрочитанных страниц. Сколько всего страниц прочита мальчик за субботу и воскресенье.? Помогите решить задачу!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего - 900 стр. неделя - 7 дней 900-109=791-прочел за неделю 791:7=113стр. - в день. суббота и воскр. - 2 дня 113*2=226 стр. Ответ: 226 стр. мальчик прочитал за субболу и воскресенье.
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