Среднии линии треугольника относятся как 2:2:4,а периметр треугольника равен 45 см.Найдите стороны треугольника.
Геометрия
Среднии линии треугольника относятся как 2:2:4,а периметр треугольника равен 45 см.Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия треугольника равна половине стороны, параллельно которой она проведена. То есть в этом треугольнике стороны относятся как 4:4:8. (Все на два умножили). То есть две стороны треугольника равны, а одна в два раза больше. То есть если обозначить одну сторону за х, то вторая тоже будет х, а третья будет 2х. Тогда периметр треугольника будет х+х+2х=45. Тогда 4х=45, х=45/4.
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