В доме моды проходила распродаже шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причем шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке ?

Математика

В доме моды проходила распродаже шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причем шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке ?

Автор: Гость