В доме моды проходила распродаже шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причем шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке ?
Математика
В доме моды проходила распродаже шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причем шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий каждого вида было представлено на выставке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х- платков, а 5х- шарфов, тогда х+5х=138 6х=138 х=138/6 х=23 - платков, 2) 23*5=115 шарфов. Ответ.
Гость:
пусть платков -х штук,тогда шарфов 5х составим и решим уравнение: х+5х=138 6х=138 х=138:6 х=23 (шт)платков если х=23, то5х=5*23=115(шт) шарфов проверка:115+23=138 всего Ответ:23платка,115шарфов
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