Определите сопротивление алюминевой проволки длиной 150см,если площадь ее поперечного сечения 0.1мм2.Какого напрежение на концах этой проволки при силе тока 0.5А?

Физика

Определите сопротивление алюминевой проволки длиной 150см,если площадь ее поперечного сечения 0.1мм2.Какого напрежение на концах этой проволки при силе тока 0.5А?

Автор: Гость