Сравните строение цветков тюльпана и розы. в чем заключаются главные различия в строениии этих цветов?
Биология
Сравните строение цветков тюльпана и розы. в чем заключаются главные различия в строениии этих цветов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тюльпана луковица. а у розы корень.
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