Сравните строение цветков тюльпана и розы. в чем заключаются главные различия в строениии этих цветов?

Биология
Сравните строение цветков тюльпана и розы. в чем заключаются главные различия в строениии этих цветов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тюльпана луковица. а у розы корень. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите сопротивление нихромовой проволки длиной 40м и площадью поперечного сечения 0.5мм2
Ответить
Математика
Расплачиваясь за покупку 3 ёлочных игрушек,покупатель получил сдачи 50 руб.Если бы он купил 5 таких игрушек, то ему пришлось бы добавить 50 руб.Ско...
Ответить
Химия
пожалуйста помогите!!!!!!!! очень нужна помощь по химии составить уравнение реакции алюминия с серой с бромом с соляной кислотой указать окислит...
Ответить
Алгебра
из колоды карт вытаскивают две карты. какова вероятность извлечь при этом карты одинаковой масти?
Ответить
Математика
В книге 900 страниц. Ученик в течение недели читал одинаковое количество страниц каждый день. После этого в книге осталось 109 непрочитанных страни...
Ответить