пожалуйста помогите!!!!!!!! очень нужна помощь по химиисоставить уравнение реакции алюминия с серой с бромом с соляной кислотой указать окислитель и восстановитель и число отданных и принятых электронов

Химия

пожалуйста помогите!!!!!!!! очень нужна помощь по химиисоставить уравнение реакции алюминия с серой с бромом с соляной кислотой указать окислитель и восстановитель и число отданных и принятых электронов

Автор: Гость