пожалуйста помогите!!!!!!!! очень нужна помощь по химиисоставить уравнение реакции алюминия с серой с бромом с соляной кислотой указать окислитель и восстановитель и число отданных и принятых электронов
Химия
пожалуйста помогите!!!!!!!! очень нужна помощь по химиисоставить уравнение реакции алюминия с серой с бромом с соляной кислотой указать окислитель и восстановитель и число отданных и принятых электронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2Al+3S---->Al2S3 над стрелочкой t Al-востоновитель,отдаёт 3электрона.S ок-ль принемает 2 2)2Al+2Br2---->2AlBr3 Аl-в-ль отдаёт 3 электрона . Br -окислитель.Принемает 2 электрона. 3)2Al+6HCl---->2Al3+3H2 Al -в-ль отдаёт 3 электрона.Окислитель Сl принемает 2 электрона.
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