Расплачиваясь за покупку 3 ёлочных игрушек,покупатель получил сдачи 50 руб.Если бы он купил 5 таких игрушек, то ему пришлось бы добавить 50 руб.Сколько стоит 1 ёлочная игрушка?Плииииииииииииииииииииииз!
Математика
Расплачиваясь за покупку 3 ёлочных игрушек,покупатель получил сдачи 50 руб.Если бы он купил 5 таких игрушек, то ему пришлось бы добавить 50 руб.Сколько стоит 1 ёлочная игрушка?Плииииииииииииииииииииииз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+50=5х-50 2х=100 х=50 проверка: было 200 3*50=150 (сдачи 50) 5*50=250 (не хватает 50)
Гость:
у нас тоже такое было короче ответ 100 у меня другой вариант был 50+50=100__) я не знаю как!=)
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