Определите сопротивление нихромовой проволки длиной 40м и площадью поперечного сечения 0.5мм2
Физика
Определите сопротивление нихромовой проволки длиной 40м и площадью поперечного сечения 0.5мм2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО РЕШЕНИЕ l=40 м R=ρl/S S=0.5 мм(в квадрате) R=1,1 * 40м/0.5 ρ=1,1 R=88 ом R=? ответ: 88 ом
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