льдина плавает в воде.объем ее в подводной части 54 м кубических. определите объем всей льдины
Физика
льдина плавает в воде.объем ее в подводной части 54 м кубических. определите объем всей льдины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плотность льда=900кг/м3 плотность воды=1000кг/м3 по условию плавания тел: плотность льда*V тела=плотность воды*V погруженной части, отсюда V тела=54000/900 отсюда V тела = 60 м3
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