Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений.При это шиповника было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида?

Математика

Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений.При это шиповника было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида?

Автор: Гость