Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений.При это шиповника было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида?

Математика
Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений.При это шиповника было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого вида?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пусть х- ели, а 2х- шиповника, тогда х+2х=540 3х=540 х=540 : 3 х=180 -ель   2) 180 * 2 = 360-шиповника  проверка: 180+360=540
Гость:
1)х+2х=540 3х=540 х=540:3 х=180-шиповника. 2)180*2=360-елей.
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