Составте квадратное уравнение корни которого равны -5 и 8
Алгебра
Составте квадратное уравнение корни которого равны -5 и 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x(в квадрате)-3x-40=0 можно составить по формуле (x-x1)(x-x2) (x+5)(x-8) перемножаешь и получаешь квадратное уравнение))
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