помогите. Нужно составить предложения по схеме П --- С Какая? Когда? П --- С Какой? Где?
Русский язык
помогите. Нужно составить предложения по схеме П --- С Какая? Когда? П --- С Какой? Где?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя деревня стала более красивой,с наступлением лета. Я купила красивый мяч в магазине
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