помогите. Нужно составить предложения по схеме П --- С Какая? Когда? П --- С Какой? Где?

Русский язык
помогите. Нужно составить предложения по схеме П --- С Какая? Когда? П --- С Какой? Где?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя деревня стала более красивой,с наступлением лета. Я купила красивый мяч в магазине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Составте квадратное уравнение корни которого равны -5 и 8
Ответить
Математика
Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений.При это шиповника было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого ...
Ответить
Французский язык
Пожалуйста помогите написать сочинение на тему: Молодежь. Новые социальные роли: дополнительные обязанности или возросшие возможности?"
Ответить
Литература
какие размышления возникли у вас при чтение рассказа "Челкаш"?
Ответить
Биология
Сравните строение цветков тюльпана и розы. в чем заключаются главные различия в строениии этих цветов?
Ответить