найдите радиус окружности вписанной в квадрат, если радиус окружности описанной около него равен 2дм  

Геометрия
найдите радиус окружности вписанной в квадрат, если радиус окружности описанной около него равен 2дм  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус описанной окружности это половина диагонали, т.е. диагональ квадрата будет равно 2+2 = 4  Диагональ = 4  Найдём стороны по теореме Пифагора : 4^2 = 2a^2                                                               16= 2a^2                                                               a = 2 √2  Сторона это диаметр вписанной окружности, следовательно радиус будет равен половине, т.е 2 √2 /2                                    Ответ:    √2                    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость аэросаней в 6 раз больше скорости лыжника.За 3 часа аэросани прошли 180 км.Сколько километров пройдет лыжник за это же время?
Ответить
Физика
льдина плавает в воде.объем ее в подводной части 54 м кубических. определите объем всей льдины
Ответить
Русский язык
помогите. Нужно составить предложения по схеме П --- С Какая? Когда? П --- С Какой? Где?
Ответить
Алгебра
Составте квадратное уравнение корни которого равны -5 и 8
Ответить
Математика
Вокруг школы учащиеся посадили шиповник и ели всего 540 растений.При это шиповника было в 2 раза больше,чем елей.Сколько посадили растений каждого ...
Ответить