найдите радиус окружности вписанной в квадрат, если радиус окружности описанной около него равен 2дм
Геометрия
найдите радиус окружности вписанной в квадрат, если радиус окружности описанной около него равен 2дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус описанной окружности это половина диагонали, т.е. диагональ квадрата будет равно 2+2 = 4 Диагональ = 4 Найдём стороны по теореме Пифагора : 4^2 = 2a^2 16= 2a^2 a = 2 √2 Сторона это диаметр вписанной окружности, следовательно радиус будет равен половине, т.е 2 √2 /2 Ответ: √2
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