Поле не меряно,овцы не считаны,пастух рогат. Разгадайте загадку.Плииииз очень нужно.
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Поле не меряно,овцы не считаны,пастух рогат. Разгадайте загадку.Плииииз очень нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ночное небо (овцы - звёзды, поле - само небо, пастух - месяц))
Гость:
поле не меряно- небо так, как оно большое и бесконечное, овцы не считаны- это звезды их не сощитать, пастух рогат- месяц похож на рога
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